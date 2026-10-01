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Moldovean, arestat în România într-un dosar de terorism. Este căutat de autoritățile din Lituania

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Moldovean, arestat în România într-un dosar de terorism. Este căutat de autoritățile din Lituania

Un cetățean al Republicii Moldova a fost arestat în România, după ce a fost dat în urmărire internațională de autoritățile din Lituania într-un dosar de terorism. Individul de 66 de ani este suspectat că ar fi făcut parte dintr-o grupare implicată în incendierea unor bunuri aparținând companiei DHL, în cadrul unor operațiuni pe care anchetatorii lituanieni le atribuie serviciului militar de informații al Rusiei, scrie „Ziarul de Iași”.

Gurschi a fost depistat pe 24 septembrie, în jurul orei 22:45, la punctul de trecere a frontierei Albița, în timp ce se afla într-un autocar. O zi mai târziu, Curtea de Apel Iași a dispus arestarea sa provizorie pentru 15 zile, în vederea predării către Lituania.

Potrivit sursei citate, Tribunalul Districtual din Vilnius emisese, la 31 august, un mandat european de arestare pe numele acestuia pentru infracțiunea de terorism. Următorul termen de judecată în România a fost stabilit pentru 7 octombrie.

Conform informațiilor obținute de publicația ieșeană din surse din Parchet, anchetatorii lituanieni îl suspectează pe Gurschi că ar fi devenit, la mijlocul anului 2024, membru al unei grupări teroriste și că, împreună cu alte persoane, ar fi participat la incendierea unor bunuri aparținând DHL. Acțiunile ar fi pus în pericol viața și sănătatea mai multor persoane.

Dosarul ar avea legătură cu o anchetă mai amplă privind colete cu dispozitive explozive expediate prin intermediul companiilor de curierat DHL și DPD. În alte episoade investigate de autoritățile lituaniene, asemenea colete ar fi fost detonate în Germania, Polonia și Marea Britanie.

Potrivit „Ziarului de Iași”, anchetatorii suspectează că în spatele acestor acțiuni s-ar afla serviciul militar de informații al Rusiei, GRU, iar operațiunile ar fi urmărit destabilizarea statelor europene care sprijină Ucraina. Moscova a respins acuzațiile privind implicarea serviciilor sale în asemenea operațiuni de sabotaj.

Gurschi este al doilea cetățean moldovean prins în decurs de mai puțin de o săptămână la frontiera dintre Republica Moldova și România în baza unui mandat european de arestare legat de presupuse operațiuni desfășurate în contextul războiului din Ucraina.

Pe 19 septembrie, la Albița a fost reținut și Iurie Manic, în vârstă de 51 de ani, căutat de autoritățile franceze. Acesta este cercetat pentru deteriorarea unor bunuri și subminarea moralului forțelor armate cu intenția de a prejudicia apărarea națională. La sfârșitul lunii septembrie, Curtea de Apel Iași a dispus predarea sa către autoritățile franceze.

Potrivit sursei citate, Manic este acuzat că ar fi coordonat o operațiune în care mai mulți cetățeni moldoveni au realizat în Franța graffiti reprezentând sicrie și mesaje referitoare la războiul din Ucraina. El ar fi recrutat persoanele implicate și le-ar fi indicat locurile în care urmau să acționeze. Aceste acuzații urmează să fie examinate de justiția franceză.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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