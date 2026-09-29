Moldovean căutat în Germania pentru furt, reținut de polițiștii români de frontieră

Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul s-a prezentat la punctul de trecere în noaptea de 28 septembrie, în jurul orei 00:05. Acesta era pasager într-un autoturism și intenționa să intre în România.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele moldoveanului exista o alertă emisă în baza unui mandat de arestare al autorităților germane.

După reținere, moldoveanul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru continuarea procedurilor legale.