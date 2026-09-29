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Moldovean căutat în Germania pentru furt, reținut de polițiștii români de frontieră

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Moldovean căutat în Germania pentru furt, reținut de polițiștii români de frontieră

Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 33 de ani, căutat de autoritățile din Germania pentru furt, a fost depistat și reținut în Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Pe numele acestuia era emisă o alertă pentru punerea în aplicare a unui mandat de arestare.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, bărbatul s-a prezentat la punctul de trecere în noaptea de 28 septembrie, în jurul orei 00:05. Acesta era pasager într-un autoturism și intenționa să intre în România.

În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele moldoveanului exista o alertă emisă în baza unui mandat de arestare al autorităților germane.

După reținere, moldoveanul a fost predat unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, pentru continuarea procedurilor legale.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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