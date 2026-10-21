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Moldovenii care au muncit în Irlanda vor beneficia de pensii. Guvernul a aprobat semnarea unui acord de securitate socială cu Dublinul

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Moldovenii care au muncit în Irlanda vor beneficia de pensii. Guvernul a aprobat semnarea unui acord de securitate socială cu Dublinul

Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în Irlanda vor putea beneficia de pensii pentru perioadele de asigurare realizate în ambele state. Guvernul de la Chișinău a aprobat, în ședința din 21 octombrie, inițierea negocierilor și semnarea unui acord de securitate socială cu Irlanda, care va permite valorificarea drepturilor de pensie inclusiv după revenirea în Republica Moldova.

Potrivit autorităților, viitorul acord va asigura protejarea drepturilor de pensie ale persoanelor care au lucrat în cele două state, prin luarea în considerare a perioadelor de asigurare acumulate atât în Republica Moldova, cât și în Irlanda.

Prevederile acordului vor putea fi aplicate după intrarea acestuia în vigoare.

În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială cu alte state, dintre care 19 sunt deja aplicate. În ultimii ani, asemenea acorduri au fost încheiate cu Italia, Grecia, Spania, Letonia, Franța, Elveția, Canada și Ucraina.

Potrivit datelor prezentate de autorități, în Irlanda locuiesc aproximativ 30.000 de cetățeni ai Republicii Moldova.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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