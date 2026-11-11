Moldovenii din Irlanda vor putea beneficia de pensii și prestații sociale chiar și la revenirea în R. Moldova

În acest sens, astăzi, 11 noiembrie, a fost semnat un Acord de securitate socială dintre Republica Moldova și Irlanda. Acordul a fost semnat la Dublin de către ministrul Muncii și Protecției Sociale a R. Moldova, Natalia Plugaru, împreună cu omologul său irlandez, Dara Calleary, în prezența președintei Maia Sandu și a prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin.

„Prin acest acord, ne asigurăm că munca și contribuțiile sociale ale cetățenilor noștri sunt recunoscute și protejate, indiferent dacă aceștia aleg să rămână în Irlanda sau să revină acasă, în Republica Moldova. Acordul va permite persoanelor eligibile să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pensii de urmaș”, se menționează în mesajul publicat de Natalia Plugaru.

Potrivit demnitatei, autoritățile de la Chișinău își propun ca cetățenii moldoveni, oriunde s-ar afla, să aibă siguranța că drepturile lor sociale sunt protejate.

„Republica Moldova are acum 23 de acorduri bilaterale de securitate socială semnate, și continuăm să extindem această rețea. Mulțumesc partenerilor irlandezi pentru deschidere și cooperare!”, se mai spune în mesaj.

Tot astăzi, la Dublin, președintele Maia Sandu a avut o discuție cu premierul irlandez, Dara Calleary. Discuțiile au vizat pașii următori pe calea negocierilor de aderare a R. Moldova la UE. Și asta în contextul în care Irlanda deține președinția Consiliului UE.