Portofelele digitale vor permite stocarea și prezentarea documentelor electronice care confirmă identitatea, calificările academice și alte atribute ale unei persoane. Acestea vor fi dezvoltate după modelul Portofelului european de identitate digitală. Guvernul va asigura funcționarea a cel puțin unui astfel de portofel, care va fi oferit gratuit persoanelor fizice.

Totodată, portofelul va permite crearea și utilizarea semnăturilor și sigiliilor electronice calificate. Semnătura electronică calificată pentru uz neprofesional va fi, de asemenea, gratuită pentru persoanele fizice. Utilizarea portofelului va fi voluntară, iar persoanele care nu vor opta pentru această soluție vor putea accesa serviciile în continuare prin alte metode de identificare.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune dezvoltarea portofelului pe baza aplicației EVO, elaborată de Agenția de Guvernare Electronică. Potrivit autorilor proiectului, această soluție ar reduce costurile și timpul de implementare, comparativ cu dezvoltarea unei aplicații de la zero.

Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua și are drept scop modernizarea legislației naționale și armonizarea acesteia cu normele europene.