Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, a declarat că istoria Casei Regale a României face parte din istoria comună a celor două state și include momente importante, precum obținerea independenței României și Marea Unire din 1918. De asemenea, a menționat contribuția Casei Regale la promovarea Republicii Moldova în capitalele europene și la susținerea aspirațiilor sale europene.

La rândul său, principele Radu a vorbit despre cei 160 de ani de istorie ai Casei Regale, marcați de sacrificii și pierderi, dar și de realizări. Acesta a subliniat că implicarea tinerilor născuți după căderea Cortinei de Fier în realizarea monedei reprezintă un motiv de încredere în viitor și arată că noile generații își păstrează legătura cu istoria și rădăcinile familiale.

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, a menționat că moneda marchează un moment important din istoria comună a celor două țări. Potrivit ei, experiența monarhiei constituționale românești demonstrează că tradiția și modernitatea pot coexista, iar modernizarea presupune atât reformarea instituțiilor, cât și consolidarea respectului față de lege și a încrederii în viitor.

Moneda, realizată din argint de Monetăria Statului din România, are valoarea nominală de 100 de lei și un tiraj de o mie de exemplare. Pe revers sunt reprezentate stema Casei Regale a României, coroana regală și cifrurile suveranilor Carol I, Ferdinand I, Carol al II-lea și Mihai I, precum și cel al custodelui Coroanei Române, Margareta.

Emisiunea filatelică „Casa Regală a României – 160 de ani” cuprinde o coliță cu o marcă poștală, tipărită în 25 de mii de exemplare, și un plic „Prima zi a emisiunii”, realizat într-un tiraj de 200 de exemplare. Potrivit administratorului Poștei Moldovei, Violeta Cojocaru, aceasta este a cincea emisiune poștală a Republicii Moldova dedicată Monarhiei Române.

Moneda aniversară a fost pusă în circuitul numismatic de BNM începând cu 20 noiembrie și completează seria „Evenimente istorice”.