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Moscova este pregătită să reia discuţiile trilaterale cu Ucraina şi SUA după 4 noiembrie, afirmă un consilier al Kremlinului

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Moscova este pregătită să reia discuţiile trilaterale cu Ucraina şi SUA după 4 noiembrie, afirmă un consilier al Kremlinului

Kremlinul este pregătit să reia discuţiile trilaterale cu Ucraina şi SUA după 4 noiembrie, când Rusia sărbătoreşte Ziua Unităţii Naţionale, a declarat, duminică, Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, pentru canalul de ştiri controlat de stat „Vesti”.

Declaraţia vine în urma afirmaţiilor făcute pe 23 octombrie de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora se aşteaptă o nouă rundă de discuţii trilaterale în prima jumătate a lunii noiembrie, Abu Dhabi fiind o posibilă locaţie.

„Următorul termen limită este acum 4 noiembrie, sărbătoarea noastră principală. După aceea, vom fi gata să reluăm negocierile”, a spus Uşakov, citat de news.ro.

Kremlinul a respins în repetate rânduri propunerile de încetare a focului, cerând în schimb ca Kievul să cedeze regiunea Donbas, ocupată doar parţial, o zonă de importanţă strategică din estul Ucrainei.

O astfel de concesie i-ar oferi Moscovei teritoriul pe care forţele ruse nu au reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Ucraina, în schimb, a acceptat mai multe propuneri de încetare a focului prezentate de SUA.

Uşakov a declarat că nu se aşteaptă ca prima întâlnire trilaterală de după pauză să aducă rezultate semnificative, calificând-o drept o „repetiţie generală”. Un acord de pace între Rusia şi Ucraina „mai necesită încă eforturi”, a adăugat el.

Pe 20 octombrie, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu parteneri europeni, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

A doua zi, Witkoff a avut o întâlnire de trei ore cu preşedintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, după care Kremlinul a declarat că este pregătit să reia discuţiile trilaterale în noiembrie.

Witkoff a declarat pe 21 octombrie că discuţiile dintre reprezentanţii Ucrainei, Statelor Unite şi Rusiei vor „continua la nivel tehnic”.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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