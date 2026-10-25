Moscova este pregătită să reia discuţiile trilaterale cu Ucraina şi SUA după 4 noiembrie, afirmă un consilier al Kremlinului

Declaraţia vine în urma afirmaţiilor făcute pe 23 octombrie de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit cărora se aşteaptă o nouă rundă de discuţii trilaterale în prima jumătate a lunii noiembrie, Abu Dhabi fiind o posibilă locaţie.

„Următorul termen limită este acum 4 noiembrie, sărbătoarea noastră principală. După aceea, vom fi gata să reluăm negocierile”, a spus Uşakov, citat de news.ro.

Kremlinul a respins în repetate rânduri propunerile de încetare a focului, cerând în schimb ca Kievul să cedeze regiunea Donbas, ocupată doar parţial, o zonă de importanţă strategică din estul Ucrainei.

O astfel de concesie i-ar oferi Moscovei teritoriul pe care forţele ruse nu au reuşit să-l cucerească pe câmpul de luptă.

Ucraina, în schimb, a acceptat mai multe propuneri de încetare a focului prezentate de SUA.

Uşakov a declarat că nu se aşteaptă ca prima întâlnire trilaterală de după pauză să aducă rezultate semnificative, calificând-o drept o „repetiţie generală”. Un acord de pace între Rusia şi Ucraina „mai necesită încă eforturi”, a adăugat el.

Pe 20 octombrie, emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu parteneri europeni, printre care preşedintele finlandez Alexander Stubb şi prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store.

A doua zi, Witkoff a avut o întâlnire de trei ore cu preşedintele rus Vladimir Putin la Sankt Petersburg, după care Kremlinul a declarat că este pregătit să reia discuţiile trilaterale în noiembrie.

Witkoff a declarat pe 21 octombrie că discuţiile dintre reprezentanţii Ucrainei, Statelor Unite şi Rusiei vor „continua la nivel tehnic”.