Moscova îl contrazice pe Kushner cu privire la rolul Europei în discuțiile despre Ucraina

„Din câte știe Ministerul de Externe al Rusiei, subiectul nu a fost abordat în cadrul discuțiilor cu Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova”, a declarat purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, ca răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acest anunț, informează Agerpres.

Negociatorul american Jared Kushner declarase joi seara, în urma unei întâlniri la Dublin cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că atât Rusia, cât și Ucraina au convenit să îi implice pe europeni în următoarea rundă de negocieri.

„Nu putem încheia această înțelegere fără ca europenii să fie la masa negocierilor'', le-a spus Kushner jurnaliștilor, alături de Zelenski și Witkoff. El a spus că președintele rus Vladimir Putin ''este dispus să încerce”.

Liderii europeni au încercat să obțină participarea la masa negocierilor, susținând că orice acord ar avea implicații directe asupra securității continentului. Ucraina speră, de asemenea, să adere la Uniunea Europeană.

Cu câteva ore înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Kushner și Witkoff au purtat discuții cu Putin la Moscova. Potrivit agenției de știri de stat ruse RIA Novosti, la acea întâlnire nu a participat niciun reprezentant al Ministerului de Externe rus.

Agenția a precizat că Putin a fost însoțit doar de consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, de negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, și de emisarul Kirill Dmitriev.

Kushner și Witkoff s-au deplasat la Moscova și la Dublin în urma discuțiilor trilaterale purtate cu negociatorii ucraineni și ruși la Abu Dhabi.

Rusia duce un război pe scară largă împotriva Ucrainei de mai bine de patru ani și jumătate.