Moscova limitează accesul la internet în timpul summit-urilor lui Putin. Doar serviciile de pe o „listă albă” vor fi accesibile

Restricțiile coincid cu Forumul Țărilor Exportatoare de Gaze (GECF), care are loc marți, și cu summitul Rusia–Africa, programat miercuri și joi, 28–29 octombrie, relatează Kyiv Post, preluat de DIGI24.ro.

Potrivit ministerului, internetul mobil va fi întrerupt marți și miercuri începând cu ora 11:30, ora Moscovei, iar joi de la ora 9:30. În acest interval, utilizatorii vor putea accesa doar serviciile incluse pe o „listă albă” aprobată de autorități. Apelurile telefonice, internetul fix și rețelele Wi-Fi vor funcționa în continuare.

Autoritățile ruse au justificat anterior întreruperea internetului mobil prin necesitatea de a contracara atacurile cu drone ucrainene. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra regiunii Moscovei începând din toamnă.

Unul dintre cele mai ample atacuri recente a avut loc pe 23 octombrie, când traficul aerian a fost perturbat pe toate cele patru aeroporturi care deservesc Moscova. În urma atacului, autoritățile au evacuat și un zgârie-nori din complexul Moscow City, unde se află birourile mai multor instituții guvernamentale ruse, inclusiv ale Ministerului Dezvoltării Digitale.

Forumul GECF se va desfășura la Centrul Mondial de Comerț din Moscova. Președintele Vladimir Putin urmează să susțină discursul de deschidere la ora 12:45. Șase dintre cele 12 state membre ale organizației vor fi reprezentate la cel mai înalt nivel, a declarat consilierul liderului de la Kremlin, Iuri Ușakov.

Printre participanți se numără președinții Iranului și Guineei Ecuatoriale, emirul Qatarului și șeful Consiliului Prezidențial din Libia. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, va participa la eveniment prin videoconferință.

Summitul Rusia–Africa va reuni la Moscova delegații din 48 dintre cele 54 de țări africane, a mai declarat Iuri Ușakov. Douăzeci și două de state vor fi reprezentate de șefii de stat. Potrivit publicației Vedomosti, Putin urmează să aibă peste 20 de întâlniri bilaterale în timpul summitului.

Întreruperile internetului mobil nu sunt o premieră pentru Moscova. În martie, accesul la internetul mobil în centrul orașului a fost indisponibil timp de peste două săptămâni. La acel moment, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a justificat măsura prin necesitatea asigurării securității.