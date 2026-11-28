Doar o mică parte din rachetele și dronele lansate de ambele părți în războiul dintre Rusia și Ucraina lovește podurile (fluviale sau maritime, inclusiv cele plutitoare, feroviare sau rutiere). Totuși, aceste atacuri se dovedesc a fi extrem de strategice, deoarece împiedică sau blochează circulația trupelor și afectează viața de zi cu zi a populației civile, notează France Presse.

Agenția a studiat informațiile privind evenimentele zilnice (atacuri, sabotaje etc.) compilate până la 20 noiembrie de către Acled, care se bazează pe mai multe surse, inclusiv mass-media. Aceste date nu pot fi exhaustive, dar oferă informații despre evoluția conflictului de la invazia rusă din februarie 2022.

Podurile din Kiev, ținte preferate de ruși

Ultimele două luni au înregistrat un vârf lunar al atacurilor rusești asupra podurilor, nemaiîntâlnit din noiembrie 2022, cu peste 10 atacuri atât în octombrie, cât și în noiembrie 2026.

În total, rușii au efectuat, începând din ianuarie, aproximativ 40 de atacuri aeriene sau cu drone asupra acestui tip de ținte, la fel ca în cei doi ani precedenți, în aceeași perioadă.

Iar 18 dintre acestea (45%) au vizat poduri din Kiev. Toate au avut loc după 1 octombrie.

Capitala ucraineană fusese în mare măsură ocolită de acest tip de atacuri de la începutul războiului. Singurul eveniment notabil fusese, în octombrie 2022, atacul care a avariat pasarela de sticlă Kliciko, situată între două parcuri populare din Kiev.

Acled nu a înregistrat niciun atac împotriva podurilor din capitală în anii 2023, 2024, 2025 și până în luna octombrie 2026.

Printre cele trei poduri care traversează râul Nipru și care au fost ținta atacurilor între 16 și 20 noiembrie se numără Podul de Nord, deja lovit în octombrie. De atunci, autoritățile au instalat plase antidrone pentru a încerca să-l protejeze, o premieră în capitală.

Ucrainenii au început să atace zonele ocupate de ruși

Ucraina a efectuat în 2026 aproape 60 de atacuri sau sabotaje asupra podurilor de pe teritoriul său ocupat sau anexat și din zona frontului, adică de 12 ori mai multe decât în 2024 și 2025.

Cele mai spectaculoase atacuri au vizat, în noiembrie, simbolicul și strategicul pod din Crimeea, care leagă peninsula anexată ilegal în 2014 de Rusia.

Căile feroviară și rutieră au fost avariate de cel puțin cinci ori anterior în urma unor atacuri atribuite Kievului, potrivit datelor Acled. În octombrie 2022, un camion-capcană a explodat acolo, iar în iulie 2023, drone navale ucrainene au provocat pagube importante și au cauzat moartea a doi civili.

Însă majoritatea atacurilor au avut loc în iunie și iulie, în principal în Donbas, în Crimeea și în regiunile Zaporojie și Herson.

Luna iunie a înregistrat un record, cu mai multe poduri atacate decât în perioadele de vârf anterioare din august sau septembrie 2022, pentru a frâna înaintarea trupelor ruse, însă evenimentele au fost documentate cu mai puțină precizie de către ONG-ul Acled în acea perioadă.

Acum este vorba în principal de lovituri aeriene, în timp ce în 2022 ucrainenii foloseau în principal obuze trase de la sol sau dispozitive explozive.

Poduri din Rusia, vizate de ucraineni

Începând din vara anului 2026, Ucraina a reușit să lovească de cel puțin 12 ori poduri rusești, la fel de multe ca în 2025.

Toate aceste poduri se aflau în regiuni ruse de frontieră, precum Kursk, Briansk, Belgorod, Rostov și Krasnodar, cu excepția unui atac spectaculos cu drone la Sankt Petersburg, în octombrie, împotriva unui terminalul petrolier, moment în care a fost lovit și un pod.

La sfârșitul lunii noiembrie 2023, serviciile de securitate ucrainene au reușit să acționeze și mai departe, detonând un tren cu combustibil și un pod feroviar strategic în Siberia, la peste 5.000 de kilometri de capitala Ucrainei. Un cetățean belarus, suspectat că a acționat în numele serviciilor ucrainene, a fost arestat.