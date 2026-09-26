Motorina, cu limită la cumpărarea în recipiente. Reguli noi în perioada stării de urgență

Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, intrată în vigoare la 26 septembrie, transmite IPN.

Potrivit autorităților, limitarea urmărește să prevină cumpărarea unor cantități foarte mari de motorină în recipiente și apariția unui deficit artificial pe piață.

Pentru protejarea consumatorilor, stațiile de alimentare vor trebui să comercializeze motorina standard la prețul reglementat atât timp cât aceasta se află în stoc. Benzinăriile nu vor putea înlocui motorina standard cu alte tipuri mai scumpe. După epuizarea stocului de motorină standard, stațiile vor putea comercializa celelalte tipuri disponibile.

Potrivit deciziei Comisiei Naționale de Management al Crizelor, exportul și reexportul benzinei și motorinei prin Portul Internațional Liber Giurgiulești va fi permis doar dacă în depozite rămân cel puțin 2 500 de tone de benzină și 7 500 de tone de motorină, cu anumite excepții prevăzute în decizie.

Pentru a accelera aprovizionarea pieței interne, transporturile de carburanți vor beneficia de benzi dedicate la frontieră, iar trenurile care transportă carburanți vor avea prioritate pe calea ferată.

Autoritățile precizează că măsurile urmăresc să prevină un deficit pe piața internă și să asigure continuitatea aprovizionării cu benzină și motorină.