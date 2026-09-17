Motorina se apropie de 36 de lei litrul. Carburanții continuă să se scumpească

Este cel mai mare preț înregistrat vreodată la motorină în Republica Moldova. Totodată, autoritatea de reglementare energetică anunță că un litru de benzină cu cifra octanică 95 se va comercializa la pompă cu cel mult 33,67 de lei, cu 11 bani mai mult.

Pe piețele internaționale, cotațiile petrolului înregistrează fluctuații. În prezent, petrolul Brent se tranzacționează cu 104,42 de dolari pe baril, în scădere cu 1,33%, iar petrolul american WTI – cu 101,31 dolari pe baril, un preț cu 1,09% mai mare decât cotația precedentă.