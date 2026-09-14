Motorina se apropie de pragul de 35 de lei. Cât vor costa carburanții pe 15 septembrie

Față de prețurile precedente, benzina se scumpește cu 22 de bani pe litru, iar motorina – cu 51 de bani.

Menționăm că motorina se apropie din nou de maximul înregistrat în primăvară. Prețul stabilit pentru 15 septembrie este cu doar un ban sub recordul de 34,98 lei/litru, atins în aprilie 2026.

ANRE explică scumpirile prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele săptămâni, cotația Platts pentru motorină a crescut cu 265 de dolari pe tonă, echivalentul a 20,3%, iar cea pentru benzină – cu 105 dolari pe tonă, sau 8,6%.

În același timp, petrolul Brent s-a scumpit semnificativ săptămână trecută, depășind pragul de 107 dolari pe baril pentru a treia oară în ultimii zece ani.