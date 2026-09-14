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Motorina se apropie de pragul de 35 de lei. Cât vor costa carburanții pe 15 septembrie

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Motorina se apropie de pragul de 35 de lei. Cât vor costa carburanții pe 15 septembrie

Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Marți, 15 septembrie, un litru de benzină A95 va costa cel mult 33,26 lei, iar motorina standard va ajunge la 34,97 lei litrul, potrivit noilor prețuri maxime stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Față de prețurile precedente, benzina se scumpește cu 22 de bani pe litru, iar motorina – cu 51 de bani.

Menționăm că motorina se apropie din nou de maximul înregistrat în primăvară. Prețul stabilit pentru 15 septembrie este cu doar un ban sub recordul de 34,98 lei/litru, atins în aprilie 2026.

ANRE explică scumpirile prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și creșterea riscurilor privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele săptămâni, cotația Platts pentru motorină a crescut cu 265 de dolari pe tonă, echivalentul a 20,3%, iar cea pentru benzină – cu 105 dolari pe tonă, sau 8,6%.

În același timp, petrolul Brent s-a scumpit semnificativ săptămână trecută, depășind pragul de 107 dolari pe baril pentru a treia oară în ultimii zece ani.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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