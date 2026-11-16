Contact
Deschide.md

Motorina se ieftinește și coboară sub pragul de 34 de lei pentru un litru

DESCHIDE.MD
Motorina se ieftinește și coboară sub pragul de 34 de lei pentru un litru

Prețul motorinei coboară sub pragul de 34 de lei pentru un litru, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat o ieftinire de 23 de bani pentru ziua de marți, transmite IPN.

Benzina cu cifra octanică 95 se va ieftini cu 31 de bani pe litru. Astfel, pentru ziua de marți, litrul de motorină standard va costa 33,91 lei, iar cel de benzină COR 95 – 28,49 lei.

Anterior, instituția a menționat că ieftinirile sunt rezultatul diminuărilor cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere. În același timp, petrolul Brent s-a ieftinit ușor, ajungând la 95,49 de dolari pentru un baril, în timp ce cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 0,19%, până la 88,39 de dolari pentru un baril.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md