Motorina se ieftinește și coboară sub pragul de 34 de lei pentru un litru

Benzina cu cifra octanică 95 se va ieftini cu 31 de bani pe litru. Astfel, pentru ziua de marți, litrul de motorină standard va costa 33,91 lei, iar cel de benzină COR 95 – 28,49 lei.

Anterior, instituția a menționat că ieftinirile sunt rezultatul diminuărilor cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere. În același timp, petrolul Brent s-a ieftinit ușor, ajungând la 95,49 de dolari pentru un baril, în timp ce cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scăzut cu 0,19%, până la 88,39 de dolari pentru un baril.