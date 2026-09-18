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Motorina se scumpește din nou și depășește pragul de 36 de lei pe litru

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Motorina se scumpește din nou și depășește pragul de 36 de lei pe litru

Motorina trece de pragul de 36 de lei pentru un litru și continuă să se scumpească în Republica Moldova. Pentru perioada 19–21 septembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit un preț maxim de 36,11 lei pentru un litru de motorină standard, cu 25 de bani mai mult decât nivelul precedent.

Crește și prețul benzinei. Un litru de benzină COR 95 va putea fi comercializat cu cel mult 33,80 lei, cu 13 bani mai mult.

Noile prețuri maxime de referință au fost stabilite de ANRE pe 18 septembrie și vor fi valabile în perioada 19–21 septembrie.

Astfel, motorina își menține avansul față de benzină și ajunge să fie cu 2,31 lei mai scumpă pentru un litru. Față de 16 septembrie, când prețul maxim era de 35,15 lei, motorina s-a scumpit cu 96 de bani în doar câteva zile. În aceeași perioadă, benzina COR 95 a crescut de la 33,35 la 33,80 lei litrul, cu 45 de bani.

Scumpirile au loc pe fondul tensiunilor de pe piața internațională a produselor petroliere. ANRE a explicat anterior că evoluția este influențată de situația din Orientul Mijlociu, de riscurile asupra principalelor rute de transport și de creșterea cotațiilor internaționale ale benzinei și motorinei.

Instituția a dat asigurări că stocurile de produse petroliere ale Republicii Moldova sunt suficiente pentru consumul curent, dar a precizat că piața rămâne expusă evoluțiilor externe care pot afecta prețurile și lanțurile de aprovizionare.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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