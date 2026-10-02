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Motorina, sub 36 de lei pe litru. Prețul stabilit e mai mic cu 17 bani

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Motorina, sub 36 de lei pe litru. Prețul stabilit e mai mic cu 17 bani

Prețul motorinei standard scade sub pragul de 36 de lei pentru un litru. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț de 35,89 de lei, cu 17 bani mai puțin, pentru perioada 3-5 octombrie, transmite IPN.

În același timp, un litru de benzină cu cifra octanică 95 se va vinde cu 34,27 lei pe litru la pompă, cu 4 bani mai scump.

Miercuri, carburanții au înregistrat prima ieftinire, după aproximativ o lună de scumpiri continue și atingerea recordurilor istorice. ANRE a explicat anterior seria de scumpiri prin creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind aprovizionarea globală cu carburanți.

Pe piețele internaționale, prețurile petrolului înregistrează scăderi. Petrolul Brent se tranzacționează la 99,51 de dolari pe baril, în scădere cu 2,74%, în timp ce petrolul american WTI este cotat la 89,45 de dolari pe baril, cu 3,68% sub nivelul anterior.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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