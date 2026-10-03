Motorină // Trump a salutat decizia europeană şi exclude o interdicţie a exporturilor

Preşedintele american a asigurat, de asemenea, că o interdicţie a exporturilor de motorină „nu a fost niciodată cu adevărat luată în considerare”, deşi el însuşi a menţionat recent o astfel de ipoteză, scrie News.RO.

El a răspuns la întrebarea unui jurnalist al AFP în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă.

„Am solicitat acest lucru. Europa dispune de rezerve mari de motorină şi va aduce o contribuţie majoră”, a adăugat Donald Trump.

„Nu vom impune nicio interdicţie asupra exporturilor”, a adăugat el.

Preşedintele american se declarase, la 22 septembrie, în favoarea unei astfel de interdicţii, care ar fi putut reduce temporar preţul foarte ridicat al motorinei din Statele Unite, dar ar fi perturbat oferta în alte părţi ale lumii.

Acest scenariu a provocat o îngrijorare deosebit de puternică în rândul Uniunii Europene, întrucât 50% din motorina importată de statele membre provine din Statele Unite.

Liderii G7 au convenit în cele din urmă vineri să pună la dispoziţie până la 100 de milioane de barili de motorină şi ţiţei în următoarele patru luni şi să nu interzică exporturile între ţările membre, aşa cum ameninţau Statele Unite, în încercarea de a reduce presiunea asupra preţurilor combustibililor.

Creşterea vertiginoasă a preţului benzinei şi motorinei reprezintă o sursă majoră de nemulţumire în rândul alegătorilor americani, cu câteva săptămâni înainte de alegerile care vor decide cine va deţine controlul asupra Congresului până la sfârşitul mandatului lui Donald Trump.