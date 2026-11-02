Munca neremunerată le ocupă femeilor din R. Moldova peste patru ore pe zi. Agenda de acțiune privind îngrijirea propune câteva soluții

Prezentă la eveniment, vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, a subliniat că distribuirea inegală a responsabilităților casnice și de îngrijire are consecințe economice asupra femeilor, care se confruntă cu întreruperi în carieră și venituri mai mici. În opinia sa, investițiile în servicii de îngrijire a copiilor și a persoanelor dependente sunt esențiale pentru independența economică a femeilor.

Ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, a menționat că investițiile în serviciile de îngrijire contribuie la crearea locurilor de muncă, permit tuturor categoriilor de persoane să participe pe piața muncii și susțin veniturile familiilor și economiile locale. Totodată, valoarea acestor servicii se reflectă în calitatea vieții.

Paul Ladd, director al Diviziei pentru Dezvoltare Durabilă și Populație din cadrul Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (UNECE), a declarat că îmbătrânirea populației, migrația și distribuirea inegală a responsabilităților de îngrijire pun presiune asupra serviciilor sociale și familiilor din Europa și Asia Centrală. Potrivit lui, agenda de acțiune oferă guvernelor un cadru de cooperare pentru dezvoltarea serviciilor, sprijinirea familiilor și asigurarea unei împărțiri mai echitabile a responsabilităților între femei și bărbați.

Directorul regional UN Women pentru Europa și Asia Centrală, Belén Sanz Luque, a afirmat că îngrijirea nu trebuie privită exclusiv ca o responsabilitate privată a familiilor, ci și ca o chestiune de politici publice. Ea a subliniat că statele trebuie să dezvolte sisteme de îngrijire adaptate atât nevoilor societăților îmbătrânite, cât și celor cu o populație tânără, unde cererea pentru servicii de îngrijire a copiilor și sprijin familial este mai mare.

Reprezentantul UN Women în R. Moldova, Dominika Stojanoska, a menționat că agenda de acțiune oferă o platformă regională de cooperare pentru a accelera realizarea obiectivelor privind egalitatea de gen. Dominika Stojanoska a mai declarat că aceasta va reuni guverne, organizații internaționale, parteneri de dezvoltare, agenții ONU, precum și reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic.

Printre acțiunile stabilite se numără reducerea volumului de muncă neremunerată și asigurarea unor condiții adecvate pentru persoanele care prestează servicii de îngrijire. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale, în colaborare cu UN Women Moldova, cu sprijinul Suediei.