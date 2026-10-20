Muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului, adusă publicului din Chișinău

În acest an, genericul festivalului este: „Muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului”.

Potrivit organizatorilor, primul concert va avea loc în data de 23 octombrie, la orele 18:00, în Sala Studio a Teleradio Moldova. Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău sprijină participarea dirijoarei Carmen Maria Cârneci, reputată compozitoare și muzicologă, cu o remarcabilă activitate artistică și o carieră de anvergură internațională, care va dirija Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio-Moldova.

Cel de al doilea concert va avea loc în data de 24 octombrie, la orele 18:00, în Sala Unirii a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău va aduce pe scenă ansamblul devotioModerna, sub bagheta dirijoarei Carmen Maria Cârneci.

„Aceste două concerte aduc în prim-plan creații ale unor compozitori din București și Chișinău, reunite într-un program care evidențiază diversitatea și vitalitatea muzicii românești contemporane, dar și legăturile culturale profunde dintre cele două maluri ale Prutului”, informează organizatorii prin intermediul unui comunicat.

De asemenea, este de menționat că programul concertului din data de 23 octombrie propune o incursiune în universuri sonore distincte, punând în dialog limbaje componistice, sensibilități și viziuni artistice variate. De la exercițiul sonor al Snejanei Pâslari la dimensiunea spirituală și meditativă din Troița, semnată de Carmen Maria Cârneci, de la lirismul solemn al Psalmului de Anatol Vieru la explorările timbrale caracteristice creației Doinei Rotaru, repertoriul conturează o perspectivă amplă asupra expresivității muzicii românești contemporane.

Potrivit celor de la ICR, programul concertului din data de 24 octombrie include un repertoriu variat, cuprinzând creații ale Dianei Rotaru, Mihai Murariu, Carmen Maria Cârneci sau Snejana Pîslari.

Evenimentul se înscrie în misiunea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău de a promova creația contemporană și de a aduce în atenția publicului noi forme de expresie muzicală, oferind totodată o platformă de afirmare a valorilor culturale comune de pe ambele maluri ale Prutului.

Partenerii evenimentului sunt: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice; Instituția Publică Națională a Audiovizualului Teleradio Moldova.

Pentru cei care doresc să afle mai multe informații, pot adresa întrebări la adresa electronică: chisinau@icr.ro