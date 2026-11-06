Natalia Plugaru: Deținerea unui automobil nou descalifică gospodăria din programul de compensații

Ministrul a precizat că, în cazul imobilelor, la stabilirea eligibilității va fi luată în calcul valoarea cadastrală actuală, nu cea reevaluată, care va intra în vigoare din 1 ianuarie.

„Criteriul care se ia în calcul este valoarea cadastrală a imobilului, nu valoarea de piață. Bunurile imobile vor fi reevaluate și din 1 ianuarie va intra în vigoare valoarea cadastrală nouă, care cu siguranță va fi mai mare. Pentru programul de compensații se ia în considerare valoarea cadastrală veche”, a declarat Natalia Plugaru în cadrul emisiunii „În Context” de la postul public de televiziune.

Potrivit ministrului, criteriul privind valoarea cadastrală de peste un milion de lei vizează o parte relativ mică din totalul bunurilor imobile din țară. „Noi am verificat, din toate bunurile imobile din țara noastră doar 12% din imobile au valoarea cadastrală mai mare de un milion. 88% din imobile au valoarea cadastrală mai mică de un milion și conform acestui criteriu cetățenii se vor califica pentru compensații”, a explicat ministrul.

Un alt criteriu care poate duce la excluderea unei gospodării din program este deținerea unui automobil fabricat sau procurat în ultimii trei ani.

„Dacă cetățenii dețin un automobil mai nou de trei ani, gospodăria se descalifică. Considerăm că aceste gospodării se vor descurca cu achitarea facturilor dacă în ultimii trei ani, cu toate crizele care au fost, au reușit să-și cumpere cu automobil, chiar și în credit”, a mai spus Natalia Plugaru.