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Natalia Plugaru: Peste 12 mii de persoane care munceau fără contract, identificate în nouă luni

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Natalia Plugaru: Peste 12 mii de persoane care munceau fără contract, identificate în nouă luni

Peste 12 mii de persoane care munceau fără contract individual de muncă au fost identificate în primele nouă luni ale anului 2026, iar peste 8 100 dintre acestea au fost ajutate să-și legalizeze raporturile de muncă. Datele au fost prezentate de ministrul muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, transmite IPN.

Potrivit ministrului, încadrarea legală în muncă le oferă angajaților acces la asigurări sociale, pensie, concediu medical și alte indemnizații și prestații, precum și protecție la locul de muncă.

Natalia Plugaru a declarat că reforma Inspectoratului de Stat al Muncii, realizată anul trecut, a permis intensificarea acțiunilor de promovare a muncii în baza unui contract individual de muncă.

„Dacă în 2021 erau identificate în jur de 80 de persoane care munceau nedeclarat, doar anul trecut numărul acestora a depășit 8 mii”, a precizat ministra.

Autoritățile susțin că vor continua să promoveze munca legală, astfel încât mai mulți angajați să beneficieze de protecție socială și de siguranță pe termen lung.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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