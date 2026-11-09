Natalia Plugaru: „UE înseamnă drepturi, siguranță și oportunități pentru fiecare cetățean"

„Integrarea europeană va aduce beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova, prin condiții de muncă mai bune, protecție sporită a salariaților și respectarea standardelor europene. Printre schimbările importante se numără acordarea indemnizației de maternitate femeilor neasigurate și necăsătorite, includerea controalelor prenatale în timpul de muncă, protejarea angajaților în cazul falimentului companiei și garantarea drepturilor salariale. Totodată, cetățenii vor avea acces la o piață europeană a locurilor de muncă prin rețeaua EURES, iar cei care vor activa peste hotare vor beneficia de condiții de muncă și salarii conforme standardelor țării gazdă. Un alt beneficiu vizează protecția socială a persoanelor care lucrează prin platforme digitale, precum serviciile de taxi și livrare. Astfel, integrarea europeană înseamnă nu doar alinierea legislației, ci și mai multe drepturi, siguranță și oportunități pentru fiecare cetățean”, a declarat ministrul.

Sindicatele au fost cele care au inițiat elaborarea unei declarații privind integrarea europeană a Republicii Moldova, semnată ulterior de toți partenerii sociali. Totodată, a fost adoptată o convenție colectivă care vizează dezvoltarea și promovarea dialogului social în țară. Despre aceste inițiative a vorbit vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Sergiu Sainciuc.

„Este angajamentul părților și un lucru foarte important. Acordăm o deosebită atenție promovării și dezvoltării dialogului social în țara noastră și vreau să menționez că suntem susținuți în acest proces atât de partea guvernamentală, prin Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cât și de partea patronală. A rezultat un plan național de acțiuni privind promovarea negocierilor colective, aprobat de Guvern, așa cum prevede Directiva UE privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Un alt obiectiv ține de asigurarea negocierilor colective și a dialogului social pentru cel puțin 80% din numărul total de salariați din Republica Moldova”, a declarat Sergiu Sainciuc.

Capitolul 19 „Politica socială și ocuparea forței de muncă” face parte din Clusterul 3 de negocieri pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, „Competitivitate și creștere incluzivă”. Acesta vizează armonizarea legislației naționale cu standardele europene în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății la locul de muncă, ocupării forței de muncă, protecției sociale, incluziunii și egalității de gen.