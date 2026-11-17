Partida, disputată pe stadionul Tórsvøllur din Tórshavn, a fost decisă de golul marcat de Áki Samuelsen în minutul 24.

Moldova a avut două ocazii importante de a înscrie, însă nu a reușit să le transforme în goluri. Nicky Cleșcenco a ratat o șansă în prima repriză, iar Petru Popescu a irosit o altă oportunitate în partea a doua. Deși au avut o posesie superioară, de 57%, moldovenii nu au reușit să înscrie.

La meciul urmărit din tribune de peste patru mii de spectatori, selecționerul Lilian Popescu a operat mai multe modificări în formula de start față de partidele precedente. Andrei Cojuhar a fost titularizat în poartă, Stephan Negru a evoluat în apărare, iar Victor Bogaciuc și Nichita Moțpan au fost incluși în linia de mijloc. În schimb, Vadim Rață și Dumitru Celeadnic au început partida pe banca de rezerve. Din lot au lipsit Vladimir Fratea, accidentat, și Iurie Iovu, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

În cealaltă partidă a grupei, Kazahstanul și Slovacia au remizat, scor 2-2. Slovacia a încheiat competiția pe primul loc, cu 12 puncte, urmată de Insulele Feroe, cu opt puncte, R. Moldova, cu șapte, și Kazahstan, cu trei puncte.

Astfel, naționala Moldovei a încheiat campania din Liga Națiunilor cu două victorii, o remiză și trei înfrângeri. „Tricolorii” au marcat cinci goluri și au primit zece.