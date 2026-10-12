NATO a prezentat la Varșovia planul de victorie în cazul unui atac al Rusiei: „Suntem pregătiți să oprim și să zdrobim”

Generalul a subliniat că un conflict nu este „nici iminent, nici inevitabil”, dar a avertizat că NATO este pregătită să răspundă decisiv oricărei agresiuni.

Grynkewich a explicat că strategia se bazează pe conceptul de „apărare prin interdicție”, care urmărește să împiedice un adversar să cucerească și să mențină controlul asupra teritoriului NATO.

„Teoria mea a victoriei este simplă: vom bloca atacul inițial. Dacă atacul continuă, îi vom reduce eficiența și vom împiedica înaintarea inamicului. Iar dacă va fi necesar, vom zdrobi forțele inamice și sistemul operațional de război desfășurat împotriva noastră”, a declarat comandantul suprem al NATO în Europa.

„Dacă cineva este suficient de nesăbuit încât să ne atace, vom lupta”, a afirmat generalul american, subliniind că Alianța este pregătită să-și apere populația și teritoriul.

„Ne-am antrenat pentru acest scenariu, suntem pregătiți și vom fi și mai pregătiți astăzi, mai pregătiți mâine și în fiecare zi care va urma. Suntem astăzi aici, în Polonia, împreună, mai puternici ca niciodată, uniți în viziunea noastră comună asupra unei Alianțe mai echilibrate, mai pregătite și mai letale. Știm cum vom lupta dacă lupta va veni la noi și știm că vom învinge”, a mai declarat Grynkewich, citat de caleaeuropeana.ro.

Cum ar răspunde NATO unui atac

Potrivit planului prezentat la Varșovia, forțele terestre ale NATO ar încerca să oprească armata invadatoare chiar în punctul de contact, împiedicând-o să cucerească teritoriu aliat. În paralel, forțele aeriene și navale, sprijinite de capabilități spațiale și cibernetice, ar urmări să obțină superioritatea pe câmpul de luptă și să perturbe operațiunile inamicului.

Dacă ofensiva ar continua, Alianța ar utiliza senzori avansați, sisteme autonome și capabilități militare coordonate pentru a împiedica forțele atacatoare să capete avânt. Etapa următoare ar viza nu doar trupele inamice, ci și structurile de comandă, rețelele de aprovizionare și celelalte sisteme care le susțin operațiunile.

Grynkewich a precizat că NATO va combina arme de precizie avansate cu un număr mare de sisteme mai ieftine și ușor de produs la scară largă, pentru a copleși adversarul și a-i face forțele incapabile să continue atacul. Abordarea include și lecțiile desprinse din războiul modern din Ucraina și din Orientul Mijlociu.

În cazul în care adversarul ar continua ofensiva sau și-ar angaja toate stocurile și rezerviștii, NATO ar urmări să neutralizeze întregul sistem militar care susține atacul.

„Dacă adversarul va alege să continue atacul sau să își angajeze stocurile și reverviștii, vom zdrobi sistemul de luptă desfășurat împotriva noastră. Acesta include nu doar forța atacatoare propriu-zisă, ci absolut tot ceea ce o sprijină, o susține și o coordonează”, a declarat generalul.

Prezentarea strategiei are loc în contextul în care NATO încearcă să-și consolideze apărarea în fața Rusiei, după ce invazia pe scară largă a Ucrainei a provocat cea mai gravă criză de securitate din Europa de la Războiul Rece.

Aliații sunt preocupați și de presupuse acte de sabotaj rusesc, incursiuni ale dronelor și alte acțiuni de război hibrid care vizează țări europene.

Declarațiile lui Grynkewich vin la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord pentru achiziționarea de motorină din Rusia.