NATO dă asigurări că atacurile hibride ale Rusiei nu vor slăbi sprijinul său pentru Ucraina

„Rusia își continuă campania periculoasă de acțiuni ostile împotriva membrilor NATO. Ea încearcă să ne slăbească hotărârea și să oprească sprijinul nostru pentru Ucraina. Dar Rusia nu reușește, ea eșuează pe câmpul de luptă, așa cum nu reușește să submineze unitatea și sprijinul nostru pentru Ucraina”, a declarat Mark Rutte, într-o conferință de presă comună la Bruxelles cu premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius, scrie Agerpres.

„Mesajul nostru pentru Moscova este clar: vom face și mai mult pentru Ucraina, nu mai puțin”, a mai spus șeful NATO.

Estonia a atribuit marți Rusiei un „act de sabotaj” - incendiul produs în august, la Tallinn, la sediul unui grup specializat în drone terestre.

Mark Rutte a salutat comunicarea din partea Estoniei. Schimbul de informații între aliați este util pentru „atribuirea responsabilității” și pentru obținerea unei „înțelegeri complete a situației”, a subliniat Rutte.

„Suntem mai puternici, iar ei (rușii) știu asta”, a adăugat el, făcând totodată apel la calm și îndemnând cetățenii să nu cedeze în fața fricii. Europenii sunt îngrijorați de reapariția acestor așa-numite „atacuri hibride”, de exemplu incendieri sau sabotaj.

„Avem toate opțiunile de răspuns, uneori vizibile, alteori nu, nu întotdeauna publice, nu întotdeauna: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”, a afirmat Mark Rutte.

„Desigur, Rusia încearcă să semene frica, să provoace diviziune în cadrul societăților noastre, dar nu va reuși. Nu tremurăm, nu tresărim. Facem ceea ce trebuie făcut”, a declarat la rândul său premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius.