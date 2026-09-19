NATO este „pregătită” pentru un atac „sub steag fals” din partea Rusiei, spune șeful militar al Alianței

„Alianța este pregătită, structura este pregătită, militarii… armele sunt pregătite”, le-a declarat Dragone jurnaliștilor în timpul unei reuniuni periodice, desfășurate la Copenhaga, a celor mai importanți 32 de comandanți militari ai Alianței, potrivit Mediafax și Politico.

El a adăugat că NATO continuă să lucreze la „creșterea” acestor forțe „ca număr și, de asemenea, ca nivel de sofisticare”.

Declarațiile vin în contextul în care liderii europeni avertizează tot mai des asupra riscului unei escaladări din partea Rusiei în Europa.

Joi, premierul polonez Donald Tusk a declarat că Moscova ar putea trimite drone sau rachete într-un stat NATO aflat în prima linie „în următoarele câteva luni”, în cadrul unei provocări deliberate menite să testeze Alianța. Ulterior, riscul a fost semnalat și de Franța și Țările de Jos.

Europa s-a confruntat în ultimele săptămâni cu un număr tot mai mare de încălcări ale spațiului aerian și tentative de sabotaj, în timp ce tensiunile cu Rusia continuă să crească pe fondul războiului pe scară largă declanșat de Moscova în Ucraina.

NATO are planuri pregătite pentru apărarea flancului estic

Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că generalii Alianței nu au discutat sâmbătă despre cele mai recente avertismente, dar a precizat că NATO are pregătite „4.000 de pagini” de planuri militare pentru apărarea flancului estic, pornind de la scenarii care implică „o criză minimă sau o ingerință pe teritoriul nostru”.

Aliații sunt „pregătiți în cazul unei escaladări”, a spus Dragone. „În cazul unui atac, știm ce avem de făcut.”

„Comportamentul iresponsabil al Rusiei din ultimele săptămâni și luni… continuă să testeze hotărârea aliaților” și „urmărește să submineze încrederea și să ne slăbească unitatea”, a declarat Dragone.

„Vreau să fiu clar: aceste tentative nu ne dezbină. Ele ne perfecționează instrumentele și ne fac mult mai uniți și mai hotărâți”, a adăugat el.