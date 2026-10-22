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NATO pune la dispoziţia Ucrainei sistemul său de achiziție. Kievul va putea cumpăra tehnică militară direct de la furnizorii Alianței

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NATO pune la dispoziţia Ucrainei sistemul său de achiziție. Kievul va putea cumpăra tehnică militară direct de la furnizorii Alianței

NATO va permite Ucrainei să achiziţioneze armament, muniţie şi echipamente militare prin NSPA, agenţia centralizată de achiziţii a Alianţei, scrie joi cotidianul Financial Times, preluat de Reuters.

„Acest lucru asigură Ucrainei capacitatea de a avea un cadru mai structurat pentru a valorifica o gamă largă de capacităţi pe care le oferim: specializare în achiziţii, servicii de asistenţă şi acces la o bază industrială solidă”, a declarat publicaţiei Jacqueline Borsboom, directoarea pentru asistenţă la operaţiuni a Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA, NATO Support and Procurement Agency).

Permisiunea a fost acordată în contextul înrăutăţirii relaţiilor Kievului cu Washingtonul după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat luna aceasta importuri de motorină din Rusia cu scopul de a ieftini carburanţii în Statele Unite, potrivit Digi24.RO.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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