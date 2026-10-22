NATO pune la dispoziţia Ucrainei sistemul său de achiziție. Kievul va putea cumpăra tehnică militară direct de la furnizorii Alianței

„Acest lucru asigură Ucrainei capacitatea de a avea un cadru mai structurat pentru a valorifica o gamă largă de capacităţi pe care le oferim: specializare în achiziţii, servicii de asistenţă şi acces la o bază industrială solidă”, a declarat publicaţiei Jacqueline Borsboom, directoarea pentru asistenţă la operaţiuni a Agenţiei NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NSPA, NATO Support and Procurement Agency).

Permisiunea a fost acordată în contextul înrăutăţirii relaţiilor Kievului cu Washingtonul după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat luna aceasta importuri de motorină din Rusia cu scopul de a ieftini carburanţii în Statele Unite, potrivit Digi24.RO.

