Trei obiecte care au pătruns în spațiul aerian polonez și au explodat vineri - despre care inițial se credea că ar fi fost două rachete și o dronă - s-a confirmat duminică că erau toate rachete de croazieră rusești de tip Kh-101.

În urma incidentului, descris de prim-ministrul Donald Tusk ca o „provocare” premeditată, sincronizată să coincidă cu exercițiile militare din apropiere, Varșovia a solicitat NATO capacități suplimentare de apărare aeriană.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al NATO, a convenit luni, în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, să aprobe o parte din solicitările Poloniei.

Alte elemente ale propunerilor Varșoviei privind consolidarea apărării și a capacității de descurajare au fost amânate până la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de săptămâna viitoare, a declarat viceministrul apărării Pawel Zalewski.

Solidaritate „din toate părțile”

Zalewski, care a informat Consiliul Nord-Atlantic cu privire la incidentele de vinerea trecută, a declarat jurnaliștilor după discuții că Polonia va depune eforturi pentru a obține capacități defensive sporite, inclusiv avioane de luptă suplimentare din partea NATO.

El a mai spus că toți ambasadorii NATO prezenți la reuniunea de luni și-au exprimat solidaritatea deplină cu Polonia „în fața provocărilor rusești”.

Viceministrul a continuat afirmând că niciunul dintre participanții la reuniune nu a pus la îndoială caracterul intenționat al acțiunilor Rusiei.

„Ei erau conștienți că atacul de vineri nu a fost un incident izolat, că face parte dintr-un ansamblu mai larg, că face parte din această escaladare împotriva NATO”, a spus Zalewski.

Zalewski a adăugat că reuniunea s-a desfășurat într-un spirit de unanimitate.

„Din toate părțile, am auzit expresii de sprijin și înțelegerea faptului că NATO ar trebui să-și consolideze capacitatea de apărare aeriană”, a spus el.

“Am auzit cuvinte de solidaritate din partea tuturor ambasadorilor.”