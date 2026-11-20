Potrivit Consiliului Concurenței, cazul a pornit de la o plângere depusă de Orhei-Vit în iunie 2020. Compania a reclamat că Natur-Bravo comercializa sucurile „Delicios”, ale căror ambalaje erau asemănătoare cu cele ale sucurilor „Naturalis” de la Orhei-Vit, inclusiv prin utilizarea imaginilor unor animale și a unor combinații de culori. Investigația a vizat ambalajele cu imagini de urs panda, leu și girafă. Consiliul Concurenței a constatat că preluarea acestor elemente distinctive era de natură să creeze confuzie în rândul consumatorilor cu privire la producătorul băuturilor.

În cadrul investigației, au fost examinate și rezultatele unui studiu privind asemănarea ambalajelor. Potrivit acestora, 70,5% dintre persoanele intervievate considerau că ambalajele cu imagini de urs panda și leu proveneau de la același producător, iar în cazul ambalajelor cu girafă, proporția era de 54%.

Natur-Bravo a respins acuzațiile, susținând că imaginile, culorile și mărcile comerciale utilizate erau diferite și nu puteau provoca o confuzie în rândul cumpărătorilor. Totuși, Consiliul Concurenței a stabilit că acțiunile companiei constituiau o încălcare a legislației privind concurența neloială.

Consiliul Concurenței atenționează că utilizarea ilegală a elementelor distinctive de pe ambalajele produselor concurente, atunci când poate crea confuzie în rândul consumatorilor, constituie o practică de concurență neloială.