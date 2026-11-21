Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că echipajul navei era în curs de evacuare, iar autorităţile evaluau amploarea pagubelor provocate de atac.

Garda de Frontieră finlandeză a anunţat că nava avariată a ajuns în apele teritoriale ale Finlandei după ce a plutit în derivă din apele internaţionale. Autorităţile pregătesc eventuale operaţiuni de salvare, în cooperare cu instituţii finlandeze şi parteneri internaţionali.

”Situaţia nu reprezintă un pericol pentru celelalte nave din zonă”, a precizat Garda de Frontieră finlandeză într-un comunicat.

Separat, guvernatorul regiunii Leningrad a anunţat că apărarea antiaeriană rusă a doborât 80 de drone deasupra regiunii, după care alerta privind ameninţarea atacurilor cu drone a fost ridicată.

Guvernatorul regiunii Kaliningrad, Alexei Besprozvannih, a declarat că incidentul nu pune în pericol aprovizionarea exclavei ruse.

Kaliningrad este un teritoriu rusesc situat la Marea Baltică, între Polonia şi Lituania, separat geografic de restul Rusiei. Regiunea a reprezentat în repetate rânduri un punct de tensiune în relaţiile dintre Moscova, Uniunea Europeană şi NATO.