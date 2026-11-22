Sparta II, o navă de 121 de metri sub pavilion rusesc, aparţine companiei Oboronlogistika, inclusă pe lista sancţiunilor americane. Potrivit Departamentului Trezoreriei SUA, compania are legături cu sectorul militar rus, iar pe propriul site precizează că furnizează servicii logistice Ministerului Apărării, citat de news.ro.

Comandantul Gărzii de Frontieră finlandeze, Ilja Iljin, a declarat că autorităţile nu au informaţii confirmate despre încărcătura navei, dar nu exclud posibilitatea ca aceasta să transporte materiale militare.

Cei 16 membri ai echipajului au abandonat nava în bărci de salvare, fiind ulterior preluaţi de o altă navă rusească. Potrivit autorităţilor finlandeze, marinarii se îndreaptă spre Rusia.

Incendiul de la bord nu a fost încă stins, iar nava se afla ancorată în apele teritoriale finlandeze. Finlanda coordonează operaţiunile de salvare, însă autorităţile nu exclud posibilitatea ca epava să fie remorcată ulterior în Rusia.

Helsinki a introdus restricţii temporare de navigaţie şi zbor în estul Golfului Finlandei, pentru protejarea populaţiei şi facilitarea intervenţiilor autorităţilor. În timpul operaţiunilor de salvare, un elicopter rusesc ar fi încălcat pentru scurt timp spaţiul aerian finlandez.

Avioane de luptă suedeze, aflate sub comandament finlandez, au participat la misiunile de protejare a integrităţii teritoriale a Finlandei şi NATO. Estonia a trimis, la rândul său, o navă militară pentru a sprijini operaţiunile de salvare, stingere a incendiului şi prevenire a poluării.

”Războiul se extinde în zonele noastre învecinate”, a avertizat premierul finlandez Petteri Orpo, precizând că Ucraina are dreptul să lupte împotriva agresorului.

Purtătorul de cuvânt al forţelor armate finlandeze, Aki-Mauri Huhtinen, a declarat că Ucraina se află probabil în spatele atacului. Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta incidentul.

Potrivit datelor LSEG, Sparta II plecase vineri din Sankt Petersburg şi se îndrepta spre exclava rusă Kaliningrad. Nava a fost atacată în apele internaţionale, la vest de insula rusă Gogland, înainte de a deriva în apele Finlandei.

Incidentul survine la aproximativ o săptămână după ce armata finlandeză a detectat un atac asupra unei nave militare ruseşti în aceeaşi regiune, în timpul unui val de atacuri ucrainene cu drone asupra regiunii Leningrad.