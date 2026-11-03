Ne așteaptă o nouă majorare a tarifului la gaz? Junghietu: dacă toamna va fi rece, atunci și presiunea pe preț va fi alta

Oficialul a explicat că prețul de achiziție a gazelor pentru luna noiembrie a crescut față de cel înregistrat în octombrie, evoluție determinată atât de disponibilitatea gazelor pe piață, cât și de cererea în creștere.

„Prețul de achiziție a gazelor pentru luna noiembrie este de 84-86 euro MW/h, pentru octombrie, prețul a fost de 76-78 euro MW/h. Prețul gazului este direct legat de disponibilitatea lui, dar și de cerere. Cererea este ghidată de gradul de umplere, unele țări europene sunt încă în proces de umplere a depozitelor lor subterane, alte țări deja au început sezonul de încălzire accentuată”, a declarat ministrul Energiei în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

În ceea ce privește o eventuală ajustare a tarifului pentru consumatori, ministrul Energiei a precizat că o evaluare mai clară va putea fi făcută spre sfârșitul lunii.

„Probabilitatea necesității de ajustare o vom vedea mai spre sfârșitul lunii. Pentru că depinde mult de consum. Dacă consumul va fi unul redus, dacă nu va fi o toamnă foarte rece, atunci și presiunea pe preț va fi alta”, a explicat ministrul Energiei.

Ministrul a explicat că evoluția tarifelor depinde și de cotațiile bursiere internaționale, care sunt influențate de evoluțiile geopolitice.

„Totul depinde de cotațiile bursiere. Cotațiile reacționează la fiecare schimbare și la fiecare declarație politică. Există speranța unei soluții diplomatice pentru conflictul din Orientul Mijlociu care va permite ca gazul lichefiat din Qatar, din Emirate, să ajungă pe piața europeană și să scadă această presiune pe preț”, a punctat Junghietu.

În prezent, tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici din Republica Moldova este de 26,14 lei pentru un metru cub (cu TVA inclus).