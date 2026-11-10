Negocieri ruso-ucrainene // Emisarii americani insistă asupra unui nou cadru de securitate în Europa

„Speranța astăzi nu este doar de a discuta chestiuni bilaterale și de a vedea cum să punem capăt războiului (...), ci și de a determina cum să stabilim relații bune de securitate între Ucraina, Rusia și Europa, nu doar pentru a pune capăt acestui război, ci și pentru a elabora un nou cadru”, a explicat Jared Kushner.

„Avem nevoie de un sistem nou care să asigure pacea timp de decenii, dacă nu sute de ani (...) Să sperăm că acesta este ultimul război!”, a spus emisarul american la începutul noii runde a negocierilor ruso-ucrainene. El a asigurat anterior că NATO va rămâne piatra de temelie a securității în Europa și a apărat integritatea teritorială a tuturor țărilor și dreptul acestora de a alege alianțele din care doresc să facă parte, transmite Agerpres.

Oficiali americani, ucraineni și europeni s-au întâlnit înaintea discuțiilor tripartite de la Abu Dhabi între Rusia, Ucraina și SUA, pentru a-și coordona eforturile menite să pună capăt războiului și pentru a discuta despre aranjamente de securitate postbelice, a afirmat la rândul său celălalt emisar american, Steve Witkoff, potrivit Reuters.

Într-o postare pe rețeaua socială X, acesta a menționat că, la întâlnirea cu delegația ucraineană și cu trimișii europeni, au fost abordate modalități de consolidare după încheierea războiului a instituțiilor și acordurilor europene de securitate existente, dar recunoscând în același timp că abordarea preocupărilor legate de securitatea postbelică și reducerea riscului unui alt conflict în viitor sunt esențiale.

Un membru al delegației ruse, neprecizat de Reuters, a spus, de asemenea, că obiectivul principal al noilor negocieri de pace privind Ucraina va fi să se încerce schițarea elementelor-cheie ale unui nou cadru de securitate postbelic în Europa.

La rândul său, ministrul rus de externe Serghei Lavrov și-a reafirmat marți speranța că administrația președintelui Donald Trump este dispusă să discute despre garanțiile de securitate pentru Rusia în contextul negocierilor de pace privind Ucraina.

„Fără a ne face iluzii, ținând cont de experiențele anterioare, sperăm că de data aceasta administrația SUA este hotărâtă să continue acest dialog axat pe obținerea unui echilibru onest al intereselor care să nu afecteze securitatea nimănui”, a subliniat Lavrov într-un discurs la un forum pe teme de securitate.

El a adăugat că administrația președintelui republican Donald Trump se deosebește radical de cea a predecesorului său democrat Joe Biden, „care a refuzat cu aroganță să discute despre garanțiile de securitate colectivă”.

Lavrov a reamintit că Rusia are propriul „document cu postulate la acest capitol”, referindu-se la ultimatumul prezentat Occidentului la sfârșitul anului 2021, când Moscova a cerut crearea unei noi arhitecturi europene de securitate în care NATO să se retragă din Europa de Est și a amenințat în caz contrar cu „măsuri tehnico-militare”, după care a urmat în februarie 2022 invazia rusă în Ucraina.

Într-o declarație comună difuzată tot marți, europenii și americanii și-au reafirmat angajamentul față de un sistem de securitate european puternic, odată ce pacea va reveni în Ucraina, adăugând că suveranitatea și integritatea teritorială a acesteia trebuie garantate în orice acord viitor.

Conform textului declarației, SUA și Europa și-au „reafirmat angajamentul comun față de o arhitectură și mecanisme de securitate europene solide pentru perioada postbelică” și au subliniat că „orice viitor acord trebuie să respecte suveranitatea, integritatea teritorială, capacitatea de decizie independentă și să ofere garanții de securitate credibile pentru Ucraina”.