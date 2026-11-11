Negocieri ruso-ucrainene: Emisarii americani pleacă la Moscova pentru discuții cu Putin, apoi se întâlnesc cu Zelenski

''Steve și cu mine vom pleca mâine la Moscova pentru a ne întâlni cu președintele Putin, astfel încât să facem bilanțul a ceea ce s-a discutat astăzi și să încercăm să facem progrese'', a spus Jared Kushner la o conferință de presă.



''Apoi, vom merge la Dublin pentru a ne întâlni cu președintele Zelenski, pentru a discuta cu el și a aprofunda unele dintre ideile pe care le-am avansat'', a adăugat emisarul și ginerele președintelui american Donald Trump.



În acest timp, șeful delegației ruse la negocierile desfășurate la Abu Dhabi, consilierul prezidențial Vladimir Medinski, a spus că ''dialogul va continua, fără îndoială'', și a anunțat că a fost convenit un mare schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina.



El a susținut că realizarea unei noi arhitecturi de securitate în Europa a fost tema centrală a discuțiilor de la Abu Dhabi. ''Împreună cu partea americană, am făcut un schimb de opinii pe acest subiect. În anumite chestiuni am ajuns la o înțelegere comună, nu însă și în altele. Iar această discuție va continua, desigur. Lumea are nevoie de un sistem de securitate nou, modern, actualizat, un sistem echitabil, care să nu dezavantajeze nicio țară anume'', a explicat Medinski, citat de agerpres.ro.



Negociatorul rus a respins însă ideea unor discuții între Moscova și susținătorii europeni ai Kievului, menționând că ''nu prea a înțeles rolul lor'' și nu este clar ce s-ar putea discuta cu aceștia în lipsa unor propuneri dinspre partea europeană.



''Nu am primit nicio inițiativă de pace, nicio propunere concretă din partea țărilor europene, așadar este complicat de văzut ce s-ar putea discuta'' cu aliații europeni ai Ucrainei, a argumentat Medinski.



De partea sa, unul dintre membrii delegației ucrainene, David Arahamia, care este liderul grupului parlamentar al partidului Slujitorul Poporului, formațiunea președintelui Zelenski, a declarat că observă un ''impuls favorabil'' în urma negocierilor de pace de la Abu Dhabi, care ar putea conduce la găsirea unei soluții până la sfârșitul anului.



Însă, contrar abordării Rusiei, oficialul ucrainean a apreciat că discuțiile ar trebui să fie multilaterale, nu trilaterale, adică să participe direct și europenii la tratative.