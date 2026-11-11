Negocierile de la Abu Dhabi între Ucraina și Rusia mediate de SUA s-au încheiat

Negocierile desfășurate în această a doua zi de tratative s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru ambele părți și pentru Europa, pe chestiunea teritorială și un eventual armistițiu, care să oprească măcar atacurile asupra infrastructurilor energetice și asupra navigației comerciale în Marea Neagră, transmite agerpres.ro.



După tratativele de marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se declarase „mulțumit” de modul cum au decurs acestea, fără a oferi detalii, menționând doar un posibil mare schimb de prizonieri.



După încheierea discuțiilor de miercuri cu delegația rusă, delegația ucraineană participă la discuții separate cu emisarii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, și cu oficiali europeni trimiși de Franța, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, UE și NATO.