Nereguli la Spitalul Clinic Bălți, constatate de Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății precizează că o deficiență majoră de control intern este că instituția nu a întocmit rapoartele semestriale și anuale privind executarea Planului de achiziții și nici rapoartele privind executarea contractelor. În lipsa acestora, nu există o imagine consolidată și verificabilă asupra contractelor executate, întârzierilor, neexecutărilor, reclamațiilor, sancțiunilor și recepției bunurilor, lucrărilor sau serviciilor.

Totodată, au fost identificate probleme în infrastructură care necesită intervenție prioritară, inclusiv în securitatea la incendiu. Au fost constatate deficiențe ale rețelei de hidranți interiori, lipsa unor furtunuri și stingătoare, lipsa verificărilor documentate și funcționarea incompletă a sistemelor de protecție.

Raportul consemnează și investiții neconforme: spațiul destinat sterilizării a fost renovat cu aproximativ 3,3 milioane de lei, însă nu poate fi utilizat conform destinației din cauza lipsei alimentării electrice necesare. Au fost constatate, de asemenea, deficiențe ale regimului sanitar-igienic și controlului infecțiilor, precum și probleme de acces și de circuite în zona blocului operator.

Ministerul recomandă remedierea urgentă a problemelor de securitate la incendiu și a riscurilor pentru siguranța pacientului, standardizarea proceselor clinice de la internare până la externare, inclusiv pentru pacienții critici și pentru transferuri. De asemenea, se solicită reorganizarea planificării și monitorizării achizițiilor și contractelor, precum și clarificarea responsabilităților privind infrastructura și dispozitivele medicale.

Ministerul precizează că în condițiile deficiențelor sistemice constatate și în absența remedierii acestora, pregătirea instituției pentru un proces de evaluare și acreditare conform standardelor actuale este semnificativ afectată.

În luna august, la Spitalul Clinic Bălți a fost numit un nou director interimar, Ludmila Capcelea, după scandalul legat de condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Numirea vine după plecarea lui Iurie Osoianu de la conducerea interimară a Spitalului Clinic Bălți.