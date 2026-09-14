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Nicuşor Dan, discuţie cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi au abordat situaţia de securitate de pe Flancul Estic, în contextul ameninţărilor ruse, dar şi potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare

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Nicuşor Dan, discuţie cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi au abordat situaţia de securitate de pe Flancul Estic, în contextul ameninţărilor ruse, dar şi potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, duminică, la Rovaniemi, în Finlanda, o întâlnire cu cancelarul german, Friedrich Merz, cu care a discutat despre situaţia de securitate de pe Flancul Estic, în contextul ameninţărilor ruse, dar şi despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare. Viitorul Cadru Financiar Multianual al UE a fost desbătut de către cei doi oficiali, România susţinând un buget ambiţios, cu o politică de coeziune solidă şi o finanţare adecvată pentru agricultură.

Acesta a adăugat că s-a discutat şi despre securitatea din regiune: "Am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în faţa ameninţărilor ruse, inclusiv a incursiunilor dronelor în spaţiul aerian aliat, şi am discutat despre potenţialul cooperării româno-germane în industria de apărare".

De asemenea, cei doi oficiali au abordat situaţia viitorului Cadru Financiar Multianual al UE.

"România susţine un buget ambiţios, cu o politică de coeziune solidă şi o finanţare adecvată pentru agricultură", a adăugat şeful statulu, transmite news.ro.

De asemenea, acesta precizează că s-a discutat despre parcursul european al Republicii Moldova, care "rămâne o prioritate pentru România, iar progresele sale merită o susţinere fermă, inclusiv prin deschiderea în timp util a tuturor clusterelor de negociere".

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi, care are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene faţă de regiunea arctică, într-un context marcat de creşterea importanţei geopolitice, economice şi climatice a acesteia.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Nicuşor Dan va prezenta în cadrul reuniunii viziunea României privind gestionarea coerentă şi unitară a provocărilor de pe întregul spaţiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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