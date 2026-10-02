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Nicușor Dan, după întrevederea cu Donald Trump: Statele Unite se pot baza pe România

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Nicușor Dan, după întrevederea cu Donald Trump: Statele Unite se pot baza pe România

Președintele României, Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială în SUA, a avut o întrevedere cu președintele Donald Trump, în cadrul unei recepții organizate de liderul de la Casa Albă la New York, în contextul lucrărilor celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit unui mesaj publicat de liderul de la Cotroceni pe pagina sa de X (fosta Twitter), prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea statului român.

România acordă o importanță deosebită Parteneriatului său Strategic cu Statele Unite. Obiectivul nostru este clar: să colaborăm cu președintele Trump pentru a duce această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura o securitate și o prosperitate mai mari pentru ambele noastre națiuni”, a scris Nicușor Dan.

Președintele României a menționat că este de acord cu afirmația, precum că securitatea începe acasă.

România își va aduce contribuția la consolidarea propriei capacități de apărare și descurajare”, a adăugat el.

Totodată, liderul de la Cotroceni a precizat că România, în calitate de unul dintre cei mai apropiați aliați ai SUA din Europa de Sud-Est, va continua să-și respecte angajamentele.

Statele Unite se pot baza pe România”, a conchis Nicușor Dan.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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