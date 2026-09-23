Nicușor Dan la CNN: „Nu suntem complet pregătiți pentru drone”. Ce spune despre planurile lui Putin și de ce „Trump are dreptate”

Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat postului american în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:30, ora R. Moldova. Întrebat despre riscul ca Rusia lui Vladimir Putin să atace militar o țară membră NATO, Nicușor Dan a amintit de atacul asupra Ucrainei, potrivit News.ro.

„Cred că nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”, a spus șeful statului la CNN, citat de hotnews.ro. „Nimeni nu credea, dacă întrebai în 2020 sau 2021, că Rusia va ataca Ucraina și va încerca să cucerească Kievul”, a continuat el.

Nicușor Dan a explicat că, spre deosebire de perioada anterioară invaziei din Ucraina, liderii europeni tratează acum amenințarea rusă cu mai multă seriozitate.

„Mă bucur că liderii și politicienii importanți din Europa înțeleg această amenințare. Au crescut cheltuielile pentru apărare, au început să coopereze mai mult și înțeleg că trebuie să reechilibrăm efortul cu Statele Unite”, a spus el.

„Trump are dreptate”

„O lungă perioadă de timp, Statele Unite au asigurat apărarea Europei sau au contribuit la aceasta, iar din punct de vedere economic, contribuţia respectivă nu a fost proporţională. Iar aici, preşedintele Trump are dreptate: trebuie să reechilibrăm această contribuţie”, a afirmat președintele României.

Războiul din Ucraina și presiunile exercitate de administrația Donald Trump au determinat statele europene din NATO să își majoreze semnificativ cheltuielile militare și să își consolideze capacitățile de apărare.

„Cred că descurajarea noastră este importantă pentru decizia Rusiei”, a adăugat ofivialul de la București.

Nicușor Dan a vorbit și despre importanța menținerii unei prezențe militare americane puternice în Europa. În România se află în prezent aproximativ 1.500 de militari americani, în timp ce un contingent rotațional de aproximativ 500 de militari care opera în România, Bulgaria și Ungaria a fost retras, a precizat șeful statului.

„Având o relație militară și diplomatică bună cu Statele Unite, cred că ar fi un semnal bun să existe o redistribuire proporțională a trupelor americane în interiorul Europei”, a afirmat Nicușor Dan. Prezența militară americană în apropierea Mării Negre și a Mediteranei reprezintă „un beneficiu pentru Statele Unite”, a completat el.

Nicușor Dan, despre tacticile Moscovei

Președintele României a făcut o distincție clară între riscul unui atac militar direct și operațiunile hibride atribuite Moscovei. În opinia sa, pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al statelor NATO nu reprezintă o acțiune intenționată.

„În cazul dronelor, aș spune că nu sunt intenționate. Dar în ceea ce privește dezinformarea, atacurile hibride, atacurile asupra infrastructurii critice, submarine sau terestre, sabotajele, cred că încearcă să facă două lucruri”, a declarat Nicușor Dan.

El spune că strategia deliberată a Rusiei urmărește două obiective majore: „În primul rând, să submineze încrederea oamenilor, a cetățenilor, în autorități”, a spus el. „Și să submineze sprijinul țărilor europene pentru Ucraina”, a adăugat el.

„Nu suntem complet pregătiți”

România se confruntă direct cu riscurile generate de proximitatea războiului. Pe 29 mai 2026, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați și a rănit două persoane. De asemenea, mai multe drone au efectuat incursiuni în spațiul aerian românesc în ultimele luni.

Nicușor Dan a recunoscut în interviul pentru CNN că țara noastră nu este încă pe deplin pregătită pentru amploarea acestui nou tip de amenințare.

„Fenomenul dronelor este nou și am avut aceeași problemă ca toți ceilalți. Am făcut unele îmbunătățiri, iar Statele Unite ne-au ajutat cu echipamente pentru radare și echipamente pentru a le doborî”, a declarat președintele. „Nu suntem complet pregătiți, dar am făcut aceste îmbunătățiri”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan se află în această perioadă la New York, în Statele Unite, pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU. El urmează miercuri să susțină discursul național în plenul Adunării Generale.