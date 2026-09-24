Nicușor Dan, la ONU: România este un ferm susținător al R. Moldova în fața provocărilor generate de agresiunea Rusiei

În cadrul discursului său de la cea de-a 81-a Adunare Generală a ONU, șeful statului român a subliniat că România va continua să susțină capacitatea de rezistență a R. Moldova, fiind cel de-al doilea stat cel mai afectat de războiul rusesc în Ucraina.

„Aceasta (n.r. – R. Moldova) se confruntă cu efectele șocului economic provocat de agresiunea Rusiei și cu o campanie hibridă, constând din propagarea dezinformării, presiunea energetică și încercări de destabilizare a instituțiilor sale democratice. România este un ferm susținător al R. Moldova în fața acestei provocări. România rămâne cel mai puternic avocat al R. Moldova în Uniunea Europeană, împărtășindu-i propria noastră experiență în domeniul aderării și oferindu-i sprijin politic, ethnic și diplomatic pentru continuarea parcursului său European”, a declarat Nicușor Dan de la tribuna centrală a ONU.

Menționăm că, liderii a circa 130 de state s-au reunit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, în perioada 21-25 septembrie. Discuțiile se concentrează pe conflictele din Orientul Mijlociu și din Ucraina, dar au fost abordate și subiecte ce țin de riscurile inteligenței artificiale. Tema principală a acestei adunări este: „Redarea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care obține rezultate în avantajul tuturor”.