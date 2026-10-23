Nicușor Dan: Rusia încearcă să intensifice războiul din Ucraina și să provoace țările europene

''Rusia încearcă să escaladeze acest război din Ucraina, încercând să provoace celelalte țări europene. Noi nu vrem să escaladăm. Vrem să rămânem calmi și să doborâm dronele care ajung pe teritoriul nostru'', a declarat Nicușor Dan în interviul acordat joi, 22 octombrie, în cadrul emisiunii Balance of Power, preluat de agerpres.ro.



Întrebat ce strategie are România pentru a contracara escaladarea fără a risca o confruntare directă cu Rusia, liderul de la Cotroceni a declarat că România a comandat capabilități prin programul european SAFE și a solicitat echipamente temporare de la aliați, până la intrarea în dotare a celor comandate.



Președintele român a spus că, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, dronele care ajungeau pe teritoriul României puteau fi considerate incidente accidentale, în contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În prezent, însă, el consideră că situația din Marea Neagră este diferită, afirmând că o dronă care lovește o navă trebuie să fi vizat acea navă, având în vedere dimensiunea spațiului maritim.



Nicușor Dan a precizat că România a solicitat din nou capabilități temporare în cadrul NATO, la o reuniune desfășurată săptămâna precedentă, și a obținut sprijin.



În ceea ce privește încheierea războiului, președintele a afirmat că Ucraina trebuie să participe la negocieri și că nu consideră că Rusia dorește cu adevărat, în acest moment, să pună capăt conflictului. El a spus că președintele american Donald Trump dorește încheierea războiului, dar a subliniat că un acord depinde de acceptul ambelor părți.



Întrebat dacă România ar lua în calcul renegocierea sau încheierea contractului cu Starlink, în urma controverselor privind întreruperea sau limitarea accesului Ucrainei la serviciul de internet prin satelit, Nicușor Dan a exclus această posibilitate, afirmând că acordul României cu compania lui Elon Musk este respectat de ambele părți.