Nicușor Dan și Luca Niculescu, după tentativa de sabotaj de la Carfil: Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene

Într-un mesaj publicat pe Facebook, președintele Nicușor Dan a declarat că acțiunile de sabotaj fac parte dintr-o campanie mai amplă prin care Rusia încearcă să destabilizeze statele europene. Potrivit acestuia, atacurile cibernetice, dezinformarea, tentativele de influențare a alegerilor și actele de diversiune sunt folosite de Moscova pentru a slăbi democrațiile și solidaritatea europeană.

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene”, a scris Nicușor Dan.

Șeful statului român a avertizat că asemenea incidente nu trebuie privite separat, deoarece ar face parte dintr-o strategie coordonată de destabilizare a Europei. El a atras atenția și asupra intensificării acțiunilor Rusiei împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră.

„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor”, a subliniat președintele României.

Nicușor Dan a felicitat instituțiile de securitate pentru identificarea persoanelor implicate în tentativa de sabotaj de la Carfil. Totodată, a avertizat că rețelele sociale sunt folosite tot mai des pentru recrutarea și manipularea unor persoane care ajung să participe la acțiuni ilegale.

Președintele a dat asigurări că România își va consolida măsurile de protecție a cetățenilor și a infrastructurii critice, în colaborare cu NATO și Uniunea Europeană.

„Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană”, a conchis Nicușor Dan.

La rândul său, premierul Luca Niculescu a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că România nu va renunța la măsurile de securitate în fața unor asemenea amenințări.

„România acționează cu maximă fermitate pentru destructurarea operațiunilor de sabotaj care vizează obiective naționale. În baza informațiilor furnizate de SRI și DIICOT, a fost destructurată o rețea de sabotaj care viza industria de apărare și care acționa cu implicarea Federației Ruse”, a scris premierul.

„Consider că astfel de atacuri sunt inacceptabile. Nu ne vom lăsa descurajați în angajamentul nostru de a asigura securitatea cetățenilor români și a României. Felicit autoritățile române implicate!”, a adăugat Luca Niculescu.

Amintim că Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că a identificat o rețea de sabotaj coordonată de serviciile secrete ale Federației Ruse, care ar fi încercat să incendieze, în luna septembrie, fabrica de armament Carfil din Brașov.

Trei cetățeni străini, un ucrainean și doi bieloruși, sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, unde ar fi pregătit acțiuni similare, iar al treilea a fost localizat luni, 26 octombrie, în Polonia.

Curtea de Apel București a emis mandate europene de arestare pe numele celor trei suspecți, iar autoritățile române întreprind demersuri pentru aducerea acestora în țară.

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