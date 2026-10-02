Criza de pe Nistru // Hajder: Stația care alimentează nordul R. Moldova are o rezervă de peste un metru

„În prezent, nivelul apei la stație este de 2,10 metri, ceea ce înseamnă că mai avem o rezervă de peste un metru până la nivelul minim necesar de funcționare a stației”, a precizat Gheorghe Hajder.

Menționăm că Republica Moldova se află, din 26 septembrie, în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și carburanți, dar și al secetei prelungite și al debitelor foarte scăzute în Nistru și Prut.

Nivelul Nistrului rămâne scăzut, în special în nordul țării. Potrivit Ministerului Mediului, situația este determinată în principal de seceta prelungită și de lipsa precipitațiilor în bazinul superior al fluviului, inclusiv pe teritoriul Ucrainei.

Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnistrovsk a coborât la aproximativ 111 metri, față de circa 121,5 metri în condiții normale, fiind astfel cu aproximativ 10,5 metri mai jos. Scăderea influențează cantitatea de apă care poate fi deversată în aval pe Nistru. În condițiile actuale, acumularea funcționează într-un regim de echilibrare, astfel încât apa care intră din bazinul superior este evacuată mai departe, fără a mai fi acumulată în cantități importante.

În mai multe sectoare din nordul Republicii Moldova, apa s-a retras spre zonele mai adânci ale albiei, iar porțiuni care în mod obișnuit sunt acoperite de apă au rămas la suprafață.

Autoritățile dau asigurări că alimentarea populației cu apă potabilă este asigurată în prezent. Sunt monitorizate atât nivelul, cât și calitatea apei la prizele strategice de captare, inclusiv la Cosăuți și Vadul lui Vodă. Totodată, autoritățile moldovene mențin dialogul cu partea ucraineană pentru gestionarea resurselor de apă în această perioadă.

În contextul stării de urgență, Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat măsuri pentru protejarea resurselor de apă, menținerea rezervelor de energie și combustibili și asigurarea continuității serviciilor esențiale în cazul agravării situației. Autoritățile îndeamnă populația să utilizeze apa rațional.