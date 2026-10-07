Nistrul și Prutul, la nivel critic. Autoritățile caută soluții pentru alimentarea cu apă

Autoritățile susțin că una dintre cele mai mari probleme este la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din Vest și Sud. Aproximativ 18 mii de oameni depind de această stație, iar nivelul râului a ajuns la limita de funcționare. Guvernul urmează să cumpere o pompă suplimentară, cu o capacitate mai mare.

„Am văzut acele intervenții la stațiile de captare de unde se aprovizionează Leova și alte localități, respectiv s-au luat anumite măsuri în această dimineață. Cu siguranță monitorizăm și ne asigurăm că oamenii nu rămân fără apă. Monitorizăm și alte stații de captare pe Prut, dar și pe Nistru. Situația este la fel de gravă pe ambele râuri”, a declarat ministrul mediului.

Autoritățile caută soluții și pentru stația de captare de la Vadul lui Vodă, care asigură apa pentru municipiul Chișinău. Potrivit lui Hajder, infrastructura este veche și nu mai face față situației hidrologice actuale. Pe termen scurt, este luată în calcul construcția unui baraj subacvatic, iar în următorii trei ani ar urma să fie construită o nouă stație de captare.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat, după o vizită la Stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă, că Primăria a pregătit mai multe măsuri pentru eventualitatea unei scăderi drastice a debitului. Municipalitatea are trei zone de intervenție pentru situații de avarie, dotate cu pompe de diferite capacități: una de 4 mii de metri cubi pe oră, o pompă submersibilă de 3 200 de metri cubi pe oră, instalată în zona barajului de protecție, precum și mai multe motopompe oferite de Guvern.

Edilul a mai spus că proiectul unei noi stații de captare a apei pentru Chișinău este în lucru de aproape cinci ani, iar lucrările de construcție ar urma să înceapă anul viitor.

Republica Moldova se află de aproape două săptămâni în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, pe fondul secetei și al debitelor foarte mici ale Nistrului și Prutului. Autoritățile spun că, deocamdată, există suficiente resurse pentru alimentarea populației și îndeamnă oamenii să consume apa rațional.