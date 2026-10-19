Nivelul apei în Nistru a crescut după ploile din ultimele zile. Ministrul Mediului avertizează că problema persistă

Potrivit oficialului, ploile înregistrate inclusiv în regiunea Carpaților au permis majorarea debitului deversărilor din lacul Novodnistrovsk, după ce, în ultimele două săptămâni, acesta s-a menținut la o medie de aproximativ 30 de metri cubi pe secundă.

Autoritățile se așteaptă ca, în perioada următoare, nivelul apei să crească ușor pe întreg cursul Nistrului, dar și pe alte râuri din Republica Moldova.

Gheorghe Hajder subliniază că evoluția situației depinde de condițiile meteorologice, în special de cantitatea precipitațiilor din bazinul superior al Nistrului.

„Ploile cu cel mai mare impact nu sunt cele pe care le vedem la Chișinău, ci cele din bazinul superior al Nistrului, unde este nevoie de acumulări mari de apă”, a explicat ministrul Mediului într-o postare pe rețelele sociale.

La rândul său, expertul de mediu Ilia Trombițki a anunțat, într-o postare pe rețelele sociale, că ploile din ultimele zile au dus la creșterea bruscă a debitului de apă care ajunge în lacul de acumulare Dubăsari, cu 50 de metri cubi pe secundă, până la 75 de metri cubi pe secundă. Nivelul apei în lac a crescut cu 8 centimetri, ajungând la 28,10 metri. În același timp, la lacul de acumulare Novodnestrovsk, debitul de intrare este de 47 de metri cubi pe secundă, iar nivelul apei a urcat cu doar 3 centimetri, până la 110,96 metri.

Potrivit expertului, în următoarele două săptămâni, în bazinul superior al Nistrului sunt prognozate precipitații de aproximativ 30 de litri pe metru pătrat. Această cantitate nu va fi însă suficientă pentru o îmbunătățire semnificativă a situației hidrologice. Cu toate acestea, Trombițki estimează că, în următoarea lună, nu sunt așteptate agravări ale situației privind alimentarea cu apă.

Precizăm că meteorologii au emis cod galben de ploi puternice, valabil de duminică, 18 octombrie, ora 18:00, până luni, 19 octombrie, la aceeași oră. În acest interval, pe arii extinse sunt prognozate precipitații cuprinse între 15 și 49 de litri pe metru pătrat.