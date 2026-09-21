Nivelul lacului Novodnistrovsk a scăzut cu 68 de centimetri în 20 de zile. Ministerul Mediului îndeamnă la economisirea apei

Potrivit acestuia, în perioada 1–20 septembrie, debitul mediu de intrare în lac a fost de aproximativ 23 de metri cubi pe secundă, în timp ce deversările s-au menținut la 60 de metri cubi pe secundă.

În total, în lac au intrat aproximativ 40,3 milioane de metri cubi de apă, în timp ce circa 103,7 milioane de metri cubi au fost evacuați. Astfel, rezerva de apă s-a redus cu aproximativ 63,4 milioane de metri cubi.

În aceeași perioadă, nivelul lacului a coborât de la 111,83 la 111,15 metri. Comparativ cu nivelul normal de 121,5 metri, acesta se află în prezent cu peste zece metri mai jos.

Gheorghe Hajder precizează că, deși în Republica Moldova au fost înregistrate precipitații, ploile din bazinul superior al Nistrului, aflat în Ucraina, nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți situația hidrologică.

În aceste condiții, autoritățile anunță că monitorizează debitele Nistrului și rezervele de apă din lacul Novodnistrovsk. Totodată, continuă înlăturarea barajelor și construcțiilor ilegale care blochează cursurile de apă, curățarea și decolmatarea albiilor și consolidarea infrastructurii hidrotehnice.

Ministerul Mediului îndeamnă populația și agenții economici să utilizeze apa rațional, să remedieze eventualele pierderi și scurgeri și să evite consumul de apă pentru activități neesențiale.