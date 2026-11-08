Noi arestări în masă în Rusia. Sute de tineri dintre cei reținuți au primit apoi citații de înrolare pe frontul din Ucraina

Unii dintre cei reținuți erau minori, conform canalelor de Telegram Ostorojno Novosti și Astra. Acestea publică și înregistrări video cu părinți adunați în fața secțiilor de poliție pentru a cere eliberarea copiilor lor.

Arestările în masă au avut loc în cartierul central Kitai-Gorod, nu departe de Kremlin, în ceea ce poliția a descris drept „operațiuni profilactice” pentru „a preveni tulburarea ordinii publice”. Potrivit canalului de Telegram Baza, unora dintre tineri li s-au deschis dosare administrative pentru consum de alcool într-un loc public sau pentru nesupunere în fața forțelor de ordine.

Tinerii majori au denunțat abuzuri din partea unor agenți ai forțelor de ordine, care le-au înmânat citații și i-au obligat să semneze contracte profesionale cu armata pentru a lupta în Ucraina, inclusiv celor care beneficiază de amânare pe motiv de studii.

Autoritățile ruse încearcă prin toate mijloacele să atragă tineri și studenți în forțele de drone, deși organizațiile pentru drepturile omului denunță faptul că mulți dintre cei care se înrolează ajung în unități de asalt, unde rata mortalității este foarte ridicată.

Ministerul rus al Apărării se confruntă de luni de zile cu probleme în a înlocui zecile de mii de soldați ruși care mor sau sunt răniți. Sursele ucrainene și occidentale vorbesc despre mai mult de 40.000 de pierderi lunare în rândul forțelor ruse, pe front.

În plus, potrivit portalului independent rusesc Mediazona, cel puțin 350 de recruți au fost uciși de la începutul războiului în Ucraina, în februarie 2022, deși, teoretic, aceștia nu pot fi trimiși să lupte pe teritoriul țării vecine, notează EFE.