Noi atacuri ale Ucrainei în Rusia. Combinatul petrochimic, o rafinărie de petrol și o fabrică de elicoptere au fost lovite

Statul Major al armatei ucrainene a anunțat că armata ucraineană a lansat atacuri asupra mai multor obiective industriale din Rusia, în noaptea de sâmbătă spre duminică, transmite Digi24.ro.

Printre țintele vizate se numără combinatul petrochimic Nijnekamskneftekim, un important producător de cauciuc și materiale plastice, precum și o rafinărie de petrol din regiunea Tatarstan.

Totodată, a fost atacată și fabrica Monolit, situată în regiunea Briansk, din vestul Rusiei. Unitatea produce elicoptere și piese de schimb.

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a lovit infrastructura energetică din opt regiuni ale Ucrainei.

Liderul de la Kiev a afirmat că atacurile au fost posibile, în parte, și din cauza restricțiilor impuse utilizării serviciului Starshield, furnizat de grupul SpaceX.

„Rușii țintesc terminalele cu Shahed”, a scris Zelenski pe platforma X, făcând referire la dronele pe care forțele ruse le lansează în mod constant asupra Ucrainei.