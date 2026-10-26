Noi atacuri rusești asupra Ucrainei. Șase persoane rănite în Zaporojie și Cernigău

Forțele ruse au atacat în cursul nopții mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv Zaporojie și Cernigău, unde șase persoane au fost rănite, transmite Mediafax.

Guvernatorul regional Mihail Semikin, citat de Reuters, a anunțat pe Telegram că patru persoane au fost rănite în orașul Zaporojie, din sud-estul țării, iar alte două în regiunea Cernigău, din nordul Ucrainei.

Rusia anunță atacuri asupra infrastructurii energetice și portuare

Ministerul rus al Apărării a anunțat luni că armata rusă a lovit o centrală electrică din Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, precum și un depozit din regiune.

Pe lista obiectivelor vizate se află și o centrală electrică din regiunea Hmelnițki, situată în vestul țării, dar și infrastructura portuară din Ciornomorsk, oraș de pe litoralul Mării Negre.

Autoritățile de la Moscova au mai anunțat că au atacat o navă de marfă care se îndrepta spre Odesa, despre care afirmă că era folosită în scopuri militare.

Zelenski pune condiții pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești

Statele Unite au cerut Ucrainei să suspende atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, argumentând că acestea au contribuit la creșterea prețurilor la energie.

Problema este sensibilă pentru administrația președintelui american Donald Trump, deoarece scumpirea energiei pune presiune asupra consumatorilor americani și poate provoca nemulțumiri în rândul alegătorilor. Prețurile sunt deja ridicate din cauza războiului cu Iranul, iar luna viitoare au loc alegerile legislative de la jumătatea mandatului prezidențial.

Într-un interviu difuzat duminică de postul ucrainean de televiziune TSN, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina poate opri atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova încetează să lovească infrastructura energetică ucraineană.

Liderul de la Kiev a prezentat și două alternative: Statele Unite să permită utilizarea sistemului Starshield, versiunea militară a serviciului Starlink, deasupra teritoriului Rusiei, pentru identificarea locurilor de lansare a rachetelor, sau să furnizeze Ucrainei rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.



