Noi atacuri rusești ucid alte opt persoane în Ucraina

Trei bombe aeriene rusești au explodat duminică după-amiază în centrul orașului Sumî (nord), lovind un centru pentru copii și ucigând două persoane, între care o adolescentă de 16 ani,a anunțat ministrul ucrainean de interne Ivan Vîghivski, scrie Agerpres.

Lovituri rusești asupra Kievului și a periferiei sale au ucis încă o persoană și au rănit alte patru în capitala țării, potrivit autorităților locale, precizând că aceste bombardamente au avariat peste 16 clădiri în regiunea Kiev, atât rezidențiale, cât și industriale.

Potrivit poliției ucrainene, un bărbat a fost ucis cu dronă rusească în districtul Bucea, tot în regiunea Kiev.

Chiar în Kiev, sediul operatorului mobil Kyivstar, unul dintre principalele ale țării, a fost avariat de bombardamente, fără a face victime, potrivit presei locale.

În ultimele zile, Moscova a bombardat centre de date, provocând probleme de acces la internet în unele zone.

În cursul zilei de duminică, președintele Volodimir Zelenski indicase că trei persoane au fost ucise de lovituri nocturne în regiunea sudică Zaporojie.

Autoritățile regiunii Odesa (sud) au informat despre un „atac masiv” asupra sudului acestei regiuni de lângă Marea Neagră, soldată cu încă un mort.

În cursul săptămânii care s-a scurs, Rusia a atacat Ucraina cu peste 2 200 de drone cu rază lungă de acțiune, 1 650 de bombe aeriene și 38 de rachete, a indicat Zelenski în rezumatul său săptămânal.

În ultimele zile, Kievul a acuzat Moscova că provoacă o criză umanitară în localitate Oleșki, în partea regiunii Herson (sud) ocupată de Rusia, împiedicând furnizarea de ajutoare și evacuarea civililor printr-o blocadă de facto.

Duminică, șeful administrației ucrainene a regiunii Herson, Oleksandr Prokudin, a anunțat că o mare operațiune de livrare de hrană prin drone permisese livrarea a patru tone de produse alimentare în acest oraș.

Potrivit lui, circa 2.000 de persoane sunt „ostatice” ale Moscovei în această localitate cu acces foarte dificil, fiind situată pe linia frontului, pe malurile Niprului.

Kremlinul a recunoscut luni dificultăți de aprovizionare cu hrană și medicamente, aruncând responsabilitatea asupra Kievului și acuzând armata ucraineană că obstrucționează livrările de ajutoare.

În partea regiunii ucrainene Zaporojie (sud), aflată sub ocupație rusă, un atac ucrainean cu dronă a ucis duminică o femeie în orașul Energodar, a afirmat Maksim Puhov, responsabil municipal numit de Moscova.

Aceste atacuri survin în ziua următoare a declarațiilor ministrului rus de externe Serghei Lavrov, făcute în fața ONU, potrivit cărora Moscova intenționează să-și continue campania militară „până la capăt”.

În timp ce luptele continuă fără încetare pe front, fără progrese majore, negocierile conduse de SUA pentru a pune capăt conflictului lansat de invazia rusă pe scară largă în 2022, nu au permis deblocarea situației.